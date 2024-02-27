Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал нормальным то, что интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону показывают в кинотеатрах, передает РИА Новости. Он пояснил, что кинотеатры ориентируются на интерес зрителей.
Кинотеатры показывают то, что привлекает зрителей, [показывают] то, что востребовано зрителем. Естественно, кинотеатры привлекают зрителя, это нормальная практика. А зритель в свою очередь смотрит то, что интересно, то, что востребовано. Вот так к этому и относимся, — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что интервью Путина Карлсону покажут бесплатно в кинотеатре «Ленком» в Вологде, затем в Иркутске. Управляющий кинотеатром New Cinema в Иркутске Егор Иваненко утверждает, что все места в зале были забронированы, поэтому пришлось открыть еще один зал для тех, кто приедет без брони.