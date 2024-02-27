«Привлекают зрителя»: Песков о сеансах с интервью Путина в кинотеатрах Песков назвал нормальным явление показы интервью Путина в кинотеатрах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал нормальным то, что интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону показывают в кинотеатрах, передает РИА Новости. Он пояснил, что кинотеатры ориентируются на интерес зрителей.

Кинотеатры показывают то, что привлекает зрителей, [показывают] то, что востребовано зрителем. Естественно, кинотеатры привлекают зрителя, это нормальная практика. А зритель в свою очередь смотрит то, что интересно, то, что востребовано. Вот так к этому и относимся, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что интервью Путина Карлсону покажут бесплатно в кинотеатре «Ленком» в Вологде, затем в Иркутске. Управляющий кинотеатром New Cinema в Иркутске Егор Иваненко утверждает, что все места в зале были забронированы, поэтому пришлось открыть еще один зал для тех, кто приедет без брони.