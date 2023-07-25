«Привлекали федеральные средства»: арестовано руководство пермского завода Руководство пермского телефонного завода «Телта» арестовано по делу о крупном мошенничестве

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Руководство ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“» арестовано в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает «Коммерсант». По одной из версий, руководители предприятия могли потратить федеральные средства на модернизацию спецсвязи, используя китайские компоненты.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана гендиректору завода Алексею Высокову, главному бухгалтеру Елене Гришиной, а также экс-руководителю и совладельцу предприятия Игорю Морозову.

С 2014 года они привлекали федеральные средства на модернизацию спецсвязи, но в итоге среди комплектующих телефонов были найдены образцы китайского производства, — рассказал один из источников в отрасли.

Согласно второй версии, в «Телте» могли отгружать заказчикам изделия по завышенным ценам.

Завод поставлял Минобороны телефонные аппараты «Престиж», предназначенные для подключения к сетям спецсвязи. В прошлом году оборонное ведомство пыталось четыре раза взыскать с завода неустойку за срыв срока исполнения контракта.

Ранее суд изменил меру пресечения председателю совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» и бывшему префекту САО Москвы Олегу Митволю, обвиняемому в хищении 900 млн рублей. Из СИЗО его перевели под домашний арест. Он является основным фигурантом дела о хищении средств, которые выделяли на строительство метрополитена в Красноярске.