https://static.news.ru/photo/547fdf72-d910-11e9-a295-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

На территории нескольких столичных парков с 26 сентября по 6 октября будут открыты прививочные пункты для животных. Их установят в рамках акции «Защити своего питомца», приуроченной ко Всемирному дню борьбы против бешенства.

Рядом с каждым прививочным пунктом будут дежурить машины ветеринарной помощи. Участие в акции совершенно бесплатное. Привить животное можно будет на территории следующих зон отдыха: «Сокольники», «Отрадное», «Ангарские пруды», «Садовники», «Красная Пресня», в парке Олимпийской деревни, Перовском парке, в скверах «Надежда» и имени Фёдора Полетаева, а также в Бирюлёвском дендропарке, пишет сайт телеканала « Москва 24 ».

Отмечается, что ветеринарные пункты установят на специальных парковых площадках для выгула животных.

Мероприятия в рамках акции «Защити своего питомца» вакцинацией не ограничатся. Также все желающие смогут посетить лекции, которые проведут профессиональные ветеринары. Посетители встреч узнают о бешенстве много нового, в том числе — как с этой болезнью помогают справиться кролики.

Как писал News.ru, на территории поселения Краснопахорское Троицкого административного округа Москвы до 5 ноября действует карантин по бешенству. Два месяца там запрещено проводить выставки домашних животных, торговать ими и вывозить за пределы территории. Отлов диких животных тоже запрещён.