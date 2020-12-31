Прививку от COVID-19 поставили 800 тысяч россиян

https://static.news.ru/photo/1b48166e-4cfc-11eb-85cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

800 тысяч человек в России привились от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, больше 1,5 млн доз препарата доставили в российские регионы.

Развезено уже в регионы Российской Федерации более 1,5 миллиона доз вакцины <...> c учётом всех данных по вакцинированным — это уже более 800 тысяч человек, которые получили вакцину, — сказал он в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

Он отметил, что процесс вакцинации проходит «очень активно», передаёт РИА Новости.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.

Ранее, как писал NEWS.ru, проректор по клинической работе и дополнительному профессиональному образованию, заведующий кафедрой факультетской терапии № 1 Сеченовского университета, член-корреспондент РАН, профессор Виктор Фомин заявил, что вакцинация против COVID-19 не освобождает от ношения масок.