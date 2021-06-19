Путин призвал россиян вакцинироваться от ковида

https://static.news.ru/photo/9f27243e-d0f5-11eb-bb36-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса. В субботу, 19 июня, российский лидер приехал на юбилейный предвыборный съезд партии «Единая Россия». Трансляцию ведёт телеканал «Россия 24».

Прививаться от ковида — лучше, чем болеть. Во всяком случае, такова позиция ведущих специалистов в нашей стране и в мире, — сказал глава государства в рамках своего выступления на съезде.

Мероприятие проходит в столице на фоне роста заболеваемости коронавируса и новых ограничений. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин подготовил «важное содержательное выступление», передаёт РИА Новости. В свою очередь «Единая Россия» на этом съезде утвердит программу, с которой пойдёт на выборы в Госдуму ближайшей осенью.

Ранее стало известно, что в субботу на съезде «Единой России» и в понедельник на встрече с уходящей Госдумой VII созыва президент расставит все точки над «i». Оба запланированных выступления Владимира Путина будут насыщены внешнеполитической проблематикой.

Тем временем ситуация с коронавирусом в стране ухудшается. Ранее сообщалось, что переболевшие москвичи стали заражаться COVID-19 в два раза чаще. За поседение две недели в столице вдвое выросло число подобных случаев, рассказала вице-мэр города Анастасия Ракова.