Путин призвал россиян вакцинироваться от ковида

Президент России Владимир Путин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса. В субботу, 19 июня, российский лидер приехал на юбилейный предвыборный съезд партии «Единая Россия». Трансляцию
Прививаться от ковида — лучше, чем болеть. Во всяком случае, такова позиция ведущих специалистов в нашей стране и в мире, — сказал глава государства в рамках своего выступления на съезде.
Мероприятие проходит в столице на фоне роста заболеваемости коронавируса и новых ограничений. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин подготовил «важное содержательное выступление», передаёт РИА Новости. В свою очередь «Единая Россия» на этом съезде
Ранее стало известно, что в субботу на съезде «Единой России» и в понедельник на встрече с уходящей Госдумой VII созыва президент расставит все точки над «i». Оба запланированных выступления Владимира Путина будут насыщены внешнеполитической проблематикой.
Тем временем ситуация с коронавирусом в стране ухудшается. Ранее сообщалось, что переболевшие москвичи стали заражаться COVID-19 в два раза чаще. За поседение две недели в столице вдвое выросло число подобных случаев, рассказала вице-мэр города Анастасия Ракова.