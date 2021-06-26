Привитым от коронавируса россиянам предложили повысить пенсию

Политолог Сергей Марков предложил увеличить пенсию и выдать премии тем россиянам, которые вакцинировались от COVID-19. Слова Маркова приводит издание «Аргументы недели».

Марков отметил , что в стране «наступает катастрофа», так как ежедневно фиксируется более 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Политолог отметил, что вакцинацию при этом прошли лишь 11% граждан страны.

Для активизации вакцинации и преодоления пандемии Марков предложил поощрять прививающихся граждан прибавками к пенсии и премиями к зарплате. Что касается госслужащих и работников государственных структур, то они обязаны вакцинироваться в обязательном порядке, считает политолог.

Вакцинация — это гражданский долг, это патриотический долг, это семейный долг. Это должно быть лозунгом медицинской диктатуры, — заявил Сергей Марков.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поручил до 30 июня подготовить доклад о платной вакцинации от коронавируса для иностранцев.