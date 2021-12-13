Привитые иностранными вакцинами от ковида россияне получат сертификаты

Зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила о том, что привитые иностранными вакцинами от ковида россияне смогут сдать тест на антитела и получить сертификат сроком на полгода. Речь об этом шла на рассмотрении законопроекта о QR-кодах на заседании фракции «Единой России» в Госдуме. Кроме того, россияне в том случае, если неофициально переболели коронавирусом после 1 января 2021, также будут иметь право на получение этого документа, сообщил ТАСС.

Для граждан, которые имеют положительные тесты после 1 января 2021 года и по которым в медицинских организациях не был поставлен диагноз, будет предложено пройти в соответствующих медицинских лабораториях анализы на наличие антител, при этом мы не будем мерить антитела с точки зрения их количества <...>, при совпадении ПЦР-теста и данных о наличии антител, гражданину будет выдаваться соответствующий документ о том, что он переболел, — сказала Голикова.

В этом случае срок действия сертификата составит год.

Как уточнила зампред правительства, те граждане, которые не сдавали ПЦР-тесты, но считают, что переболели, тоже смогут сдать тест на антитела. При положительном результате им будет оформлен сертификат, «но сроком действия в полгода».

Также Голикова рассказала о том, что те россияне, которые привились иностранными вакцинами от коронавируса, смогут после положительного теста на антитела получить сертификат на полгода.

Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече в Нью-Дели договорились о скорейшем двустороннем признании сертификатов о вакцинации от коронавируса. Такой шаг должен привести к росту взаимных поездок российских и индийских граждан.