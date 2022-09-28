«Приведет к росту бедности»: профессор о повышении тарифов ЖКХ Профессор Сафонов: повышение тарифов ЖКХ приведет к росту бедности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коммунальные платежи

Предновогоднее повышение тарифов ЖКХ на 9% ухудшит положение многих россиян и приведет к росту бедности, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Он объяснил, что доля расходов на ЖКХ особенно велика у малоимущих семей, а потому их рост цен способен сильно по ним ударить. Также он отметил, что изменение тарифов замедлит восстановление реальных доходов населения.

Это приведет к росту бедности. Реальные доходы населения будут терять темпы восстановления. Доля расходов на ЖКХ довольно высока, особенно у бедных хозяйств. Расходы на ЖКХ это в меньшей степени бюджетная история, а в большей — коммерция, — считает Сафонов.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев ранее рассказал, что в России с 1 декабря 2022 года тарифы ЖКХ будут повторно повышены. В среднем повышение составит 9%. По его словам, увеличится стоимость холодной и горячей воды, электроэнергии, отопления, газа и твердых коммунальных отходов. Эксперт подчеркнул, что внеочередная индексация необходима для ремонта теплотрасс, водопроводов и другой инфраструктуры.

Соловьев рассказал, что в большинстве регионов общая индексация за июль и декабрь превысит спрогнозированную Минэкономразвития годовую инфляцию в 12,45%. В 2023 году индексация всех выплат будет производиться исходя из значения фактической инфляции 2022 года. При этом следующее повышение перенесено на 1 июля 2024 года.