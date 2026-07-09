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09 июля 2026 в 12:15

Притягивает взгляды неоново-зелеными соцветиями в июле и августе: фееричный цветок для дачи

Фото: D-NEWS.ru
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Цинния Envy — это уникальный однолетник, который кардинально меняет представление о привычных садовых цветах, ведь его главная особенность — необычная зеленая окраска соцветий, которая сразу выделяет растение на любой клумбе.

Мощные, ветвистые от основания кусты достигают высоты 60–80 см и образуют колоновидную, компактную форму. Крупные, плотные махровые соцветия-корзинки диаметром до 12 см окрашены в светло-зеленый или желтовато-зеленый цвет. По форме эти соцветия напоминают георгины или пионы с полными, слоистыми лепестками, что придает им дополнительную декоративность.

Цветение Envy начинается рано — с середины июня — и продолжается обильно и непрерывно до самых первых осенних заморозков. Эта цинния прекрасно подходит для создания необычных акцентов в цветниках, отлично смотрится в групповых посадках, бордюрах и контейнерах, а также великолепна в срезке, долго сохраняя свежесть в букетах. Растение любит солнечные, открытые места с плодородной, хорошо дренированной почвой, засухоустойчиво.

Ранее были названы цветы, которые растут быстрее сорняков: зацветают прямо на глазах.

Проверено редакцией
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