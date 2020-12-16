Присяжные признали виновным убившего педофила уфимца

https://static.news.ru/photo/b24f2af0-3fc0-11eb-9d16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Суд в Уфе признал 34-летнего Владимира Санкина виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 4 статьи 162 УК РФ (разбой).

Как сообщил представитель СУ СК РФ по Башкирии Евгений Каневский, присяжные сочли вину уфимца доказанной, но попросили суд проявить снисхождение к обвиняемому при вынесении приговора.

Следствие установило, что 30 января 2020 года Санкин встретил двух знакомых подростков, которые пожаловались, что некий мужчина их домогался. Подсудимый решил разобраться с обидчиком несовершеннолетних. Объяснение перешло в драку, Санкин в ходе конфликта раздел и избил своего 54-летнего оппонента. Позже выяснилось, что у жертвы также были похищены деньги, передаёт Lenta.ru.

Избиение остановили прибывшие на место происшествия полицейские. Пострадавший скончался в машине скорой помощи. Погибший ранее был судим за преступления против половой неприкосновенности детей. Уголовное дело в отношение него прекратили в связи со смертью.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учителя дополнительного образования, работающего в одной из школ на западе Москвы, обвинили в совершении действий сексуального характера в отношении ученицы. По имеющимся у следствия сведениям, педагог совершал противоправные действия на протяжении нескольких месяцев — с сентября по декабрь. Малолетняя жертва предполагаемого педофила рассказала об этом родителям. Те, в свою очередь, написали заявление в полицию.