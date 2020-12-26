Присяжные признали рядового Шамсутдинова виновным в убийстве 8 сослуживцев

https://static.news.ru/photo/eae603c2-48f6-11eb-be22-fa163e074e61_660.jpg Рамиль Шамсутдинов Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Присяжные признали рядового-срочника Рамиля Шамсутдинова виновным в убийстве. Однако, по их мнению, он заслуживает снисхождения. Прокуратура придерживается противоположного мнения — «жалеть» фигуранта нельзя. Прения сторон начались 22 декабря 2020 года во 2-м Восточном окружном военном суде в Чите.

Да, виновен. Единодушно, — цитирует ТАСС старшину присяжных 28 декабря 2020-го.

Шамсутдинова арестовали по подозрению в расстреле сослуживцев при сдаче караула в закрытом посёлке Горный в Забайкальском крае 25 октября 2019-го. По версии следствия, от рук Шамсутдинова погибли восемь человек, двое получили ранения. По данным стороны защиты, инцидент стал реакцией срочника на психологическое и физическое насилие, которому он подвергся в отдалённой воинской части.

Защита Шамсутдинова попросила провести повторную судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Юристы также настаивают на исключении из материалов дела некоторых доказательств, которые считают недопустимыми. Кроме того, по словам адвоката, прокурор в ходе предварительного слушания заявил ходатайство о незначительном смягчении обвинения.

За моральный вред, связанный с гибелью и ранениями близких, 10 семей погибших и пострадавших во время стрельбы требуют компенсаций, общая сумма которых составляет порядка 30 млн.

При этом свидетель на одном из заседаний рассказал, что угрозы Шамсутдинову от офицера прозвучали за два дня до трагедии. Начальник караула остался недоволен состоянием туалета, за которое отвечал срочник. Офицер потребовал, чтобы солдат повторно убрался в уборной. Однако Шамсутдинов отказался. В ответ на это военный пригрозил «протереть лицом Шамсутдинова ободок унитаза».

Свидетель подчеркнул, что у срочника в целом наблюдались проблемы не только с выполнением обязанностей. Он не слишком хорошо знал устав и часто оставался учить по приказу офицера материальную часть после отбоя — вместо сна, сообщал NEWS.ru.