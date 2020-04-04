Приставы завели против Улюкаева новое исполнительное производство

https://static.news.ru/photo/afc0ab62-7660-11ea-a52f-fa163e074e61_660.jpg Фото: youtube. com /Global Look Press

Против бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, который отбывает наказание в колонии за коррупцию, было возбуждено новое дело. Его суть неизвестна.

В Банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) сообщается, что Тропарёво-Никулинский отдел столичного управления ведомства возбудил дело 25 марта на основании исполнительного листа судебного участка № 178 района Раменки от 19 марта, передаёт «Интерфакс».

Улюкаев был признан виновным в получении взятки в $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Сам экс-министр не признал свою вину. Также суд постановил выплатить штраф в размере 130 млн рублей. Приставы списали эти деньги с банковского счёта Улюкаева в конце 2018 года.

NEWS.ru сообщал, что Алексей Улюкаев пишет в колонии стихи. Одно из новых произведений он посвятил празднованию Нового года в колонии, когда подарки и винегрет дают «даже последнему подлецу».