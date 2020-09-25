Приставы взыскали с соратника Навального более 3 млн рублей

https://static.news.ru/photo/e0b99382-ff6d-11ea-9d66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Соратник Навального и сотрудник «Фонда борьбы с коррупцией» Георгий Албуров числится в должниках у приставав на сумму более 3,1 млн рублей. Это следует из информации по базе данных должников с сайта ФССП.

Албуров должен по исполнительным листам более 631 тыс. руб. взысканий имущественного характера в пользу физлиц и юрлиц, а также более 2,5 млн рублей морального ущерба. Сам фигурант опубликовал в Twitter фото, согласно которому на его счетах заблокировано более 3,3 млн рублей, пишет РИА Новости.

Албуров пояснил, что деньги на его счетах заблокированы за «прошлогодние протесты» в Москве. Речь идёт о несанкционированных митингах, прошедших летом прошлого года.

На несогласованных митингах, которые организовали несостоявшиеся депутаты Мосгордумы, были задержаны в общей сложности 1,7 тыс. человек. Часть из них попали под уголовные дела о массовых беспорядках и нападении на сотрудников полиции. Некоторые уже осуждены, с других обвинения сняли.

В итоге дела о массовых беспорядках были закрыты вообще, в суд «ушли» отдельные эпизоды насилия по отношению к представителям власти.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Симоновский районный суд Москвы частично удовлетворил иск Главного управления МВД РФ по мегаполису к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь и Георгию Албурову. Инстанция взыскала с Соболь и Албурова 4,7 млн рублей в пользу полиции столицы из-за привлечения дополнительных средств и сил на несанкционированной акции в Москве, прошедшей 3 августа 2019 года.