Приставы взыскали с экс-главы Марий Эл Маркелова более 80 млн рублей

https://static.news.ru/photo/a72768de-3982-11eb-902f-fa163e074e61_660.jpg Леонид Маркелов Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Судебные приставы Республики Марий Эл взыскали более 80 млн рублей с бывшего главы региона Леонида Маркелова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в особо крупном размере.

Судебным приставом-исполнителем, ведущим исполнительное производство, произведены исполнительные действия, направленные на обращение взыскания на указанные денежные средства в доход государства. Общая сумма взысканных денежных средств, обращённых в доход РФ, составляет более 80 миллионов рублей, — говорится в сообщении регионального управления ФССП РФ.

Производство было возбуждено на основании исполнительного листа, выданного Нижегородским судом. В настоящее время он находится в Межрайонном отделении судебных приставов. В соответствии с документом, приставы должны взыскать в доход России принадлежащие Маркелову 8,519 млн рублей, $224,6 тыс., €660 тыс., и 251 гривну.

Ранее Нижегородский суд оставил без удовлетворения жалобы адвокатов экс-главы Марий Эл на решение взыскать в доход РФ принадлежащие ему 2,2 млрд рублей. В сентябре текущего года Ульяновский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества Маркелова и соответчиков на 374,8 млн рублей. В октябре надзорное ведомство предъявило новый иск об изъятии здания ТРЦ в Йошкар-Оле, стоимость которого оценивается в 111 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, гособвинение просит Нижегородский районный суд приговорить к 17 годам лишения свободы обвиняемого во взятке и превышении полномочий экс-главу Республики Марий Эл Леонида Маркелова. Другим фигурантам дела — экс-главе марийской телекомпании Наталье Кожановой и экс-министру сельского хозяйства Марий Эл Ираиде Долгушевой — прокуратура запросила 10 лет и 4,5 года соответственно.

Леонид Маркелов был арестован в апреле 2017 года. Его обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями и незаконном приобретении оружия (ч. 6 ст. 290, ч. 2 ст. 285, ч. 1 ст. 222 УК РФ). Кожановой вменяется посредничество во взятке, а Долгушевой — злоупотребление полномочиями. По версии следствия, Маркелов получил от учредителя одного из предприятий 235 млн рублей за покровительство. При этом взятка была замаскирована под гражданско-правовую сделку.