Приставы предупредили о мошенниках, рассылающих сообщения про задолженность

Новосибирские судебные приставы сообщили об опасности сообщений в электронной почте с призывом погасить задолженность, сообщает «Сиб.фм». Это письма от мошенников, которые не стоит открывать, так как приставы не имеют полномочий их рассылать.

Неизвестные злоумышленники разослали сибирякам на личную электронную почту письма о наличии задолженности, которую необходимо погасить до определённого срока, и предлагают тут же оплатить, нажав на кликабельную кнопку. Используется символика ФССП России и «Госуслуг», кроме того, мошенники ссылаются на применение специальных мер принудительного взыскания в случае игнорирования данного уведомления, — рассказали в УФССП по Новосибирской области.

В службе добавили, что проверить свои задолженности можно на официальном сайте управления в разделе «Банк данных исполнительных производств», а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации.

Ранее эксперты бюро кредитных историй «Эквифакс» заявили о снижении потребительского кредитования в России за первые две недели марта почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом февраля. Это обусловлено резким изменением внешних условий и ростом ставок на рынке.