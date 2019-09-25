https://static.news.ru/photo/38f2fde4-df7c-11e9-82bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Судебных приставов могут наделить правом ломать двери для проверки перепланировки или газового оборудования в том случае, если россияне отказываются пускать их в свои квартиры и дома. С такой инициативой выступил Минюст.

При осуществлении принудительного доступа в помещение судебный пристав-исполнитель вправе при необходимости произвести взлом (разрушение) запирающих устройств, элементов и конструкций, препятствующих проникновению в указанные помещения и на указанные земельные участки, и их осмотр, — говорится в тексте соответствующего законопроекта.

Такое право приставы получат, только если хозяин помещения не предоставит доступ добровольно по истечении двух сроков для исполнения требования (пять дней каждый со дня получения должником постановления), отмечает « Ридус ».

Ранее News.ru писал, что приставов хотят выделить в особую категорию госслужащих. Соответствующий закон уже принят в третьем чтении Госдумой и передан в Совет Федерации.