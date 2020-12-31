Приставы рассказали, сколько взыскали с россиян за дорожные штрафы

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Власти за 11 месяцев 2020 года взыскали с водителей штрафов на сумму около 13 млрд рублей, рассказал замглавы управления по организации исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Желудков.

Всего в ФССП с января по ноябрь пришло протоколов ГИБДД, по которым возбудили исполнительные производства, на 18,5 млрд руб., что на 700 млн больше, чем в 2019-м, добавил собеседник журналистов.

Постановления от ФСПП необходимо оплатить в течение двух месяцев. В ином случае можно получить ещё один штраф. Кроме того, представители ведомства имеют право на арест имущества. Также должнику могут закрыть выезд за границу, если сумма неоплаченных квитанций превысит 30 тысяч руб, пишет РИА Новости.

В ноябре МВД РФ заявило, что за девять месяцев 2020-го ГИБДД выписала почти 121 млн штрафов, что на 16,4% больше, чем в 2019-м. Всего по ним провинившиеся граждане должны были раскошелиться на сумму свыше 83 млрд руб.

Кроме того, судебные приставы за первые 10 дней действия в России закона о продлении отсрочки выплат долгов в период пандемии COVID-19 предоставили такую возможность почти четырём тысячам физических и юридических лиц. Представители ФССП отметили востребованность данной меры у российских граждан. Президент РФ Владимир Путин 22 декабря 2020 года подписал закон о пролонгировании до 1 мая 2021 года срока предъявления исполнительных документов, по которым предприниматели и другие граждане могут получить рассрочку по выплатам задолженностей.

Закон облегчает долговое бремя для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые пострадали от пандемии, но не попали под действие моратория на банкротство. Подписанный главой государства документ также продлевает до 1 июля запрет на применение мер принудительного исполнения по месту жительства должников: осмотр, арест и изъятие недвижимого имущества. Ранее в ФССП рассказали, что более четырёх миллионов россиян не могут покинуть пределы страны из-за долгов, передавал NEWS.ru.