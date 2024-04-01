Приставы арестовали активы на 100 трлн рублей по делу об изъятии «Макфы»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Судебный пристав-исполнитель арестовал счета и активы родственников экс-депутата Вадима Белоусова и бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича для обеспечения иска Генпрокуратуры по делу о взыскании имущества «Макфа» и аффилированных с этим акционерным обществом компаний, передает ТАСС. Сумма арестованных активов составляет сто триллионов рублей.

Речь идет об активах зятя Белоусова, матери объявленного в розыск Михаила Юревича и других физических и юридических лиц. Отмечается, что арестованы 100% акций таких компаний как «Первый хлебокомбинат», «Макфа», «СМАК», «Новая пятилетка», «Долговское», «Челябинскоблгаз», а также акции «Арком» и ЧАО «Каланчакский комбинат хлебопродуктов».

Ранее Генпрокуратура потребовала передать в доход государства акции одного из крупнейших производителей макарон АО «Макфа». Надзорное ведомство увидела в экономике этой компании коррупционное происхождение. Там обратили внимание, что бенефициары компании Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, будучи представителями органов госвласти.

«Коммерсант» позднее уточнил, что подобные иски от прокуратуры удовлетворяются практически в 100% случаев и довольно быстро. Разбирательство, по данным издания, будет вестись в Центральном районном суде Челябинска. По делу уже назначили судью.