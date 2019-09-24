https://static.news.ru/photo/f9c53d2a-deb4-11e9-8c2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Судебные приставы могут составить отдельную категорию госслужащих. Соответствующий закон уже принят в третьем чтении Госдумой и передан в Совет Федерации.

Комитет верхней палаты российского парламента по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера рекомендует одобрить документ.

Закон содержит условия приёма в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), квалификационные требования к её сотрудникам им социальные гарантии. Их статус будет отличаться как от обычных госслужащих, так и от сотрудников полиции.

Служба в ФССП ранее была отнесена к гражданской. Необходимость выделения приставов в отдельную категорию служащих обусловлена тем, что их полномочия предполагают использование силы и спецсредств, которые свойственны правоохранительным органам, пояснил « Парламентской газете » сенатор Виктор Назаров.

Ранее News.ru писал, что в Нижегородской области судебные приставы привлекли к работе по взысканию алиментов местного священнослужителя. По словам сотрудников ведомства, присутствие духовного лица в многих случаях облегчило их задачу.