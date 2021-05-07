Приставам разрешат доступ ко всем личным данным должников

Приставам могут дать доступ не только к ФИО должников, но и к ИНН, СНИЛС и паспортным данным. Законопроект, расширяющий полномочия приставов, сейчас рассматривается в Госдуме, документ опубликован на портале системы обеспечения законодательной деятельности ГД.
На сегодня половина документов, поступающих в распоряжение приставов,
На сегодня единого идентификатора у россиян нет. Используются для этого паспортные данные, ИНН, СНИЛС и другие. Чтобы исключить возможность ошибки и применения санкций в отношении непричастного человека, приставам хотят дать доступ ко всей информации сразу.
Как сообщалось ранее, женщина-инвалид из Набережных Челнов добилась возвращения списанной с неё по ошибке суммы почти в 100 тысяч рублей. Она пыталась восстановить справедливость в течение двух лет. Судебные приставы ошиблись, списывая средства со счёта женщины, перепутав её с полной тёзкой из Серпухова.