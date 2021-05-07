Приставам разрешат доступ ко всем личным данным должников

https://static.news.ru/photo/9e02deca-af91-11eb-af68-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Приставам могут дать доступ не только к ФИО должников, но и к ИНН, СНИЛС и паспортным данным. Законопроект, расширяющий полномочия приставов, сейчас рассматривается в Госдуме, документ опубликован на портале системы обеспечения законодательной деятельности ГД.

На сегодня половина документов, поступающих в распоряжение приставов, не содержат однозначного уникального идентификатора должника. В них указываются только ФИО и дата рождения задолжавшего. Приставу приходится запрашивать необходимые сведения, в итоге сроки исполнительного производства существенно увеличиваются.

На сегодня единого идентификатора у россиян нет. Используются для этого паспортные данные, ИНН, СНИЛС и другие. Чтобы исключить возможность ошибки и применения санкций в отношении непричастного человека, приставам хотят дать доступ ко всей информации сразу.

Как сообщалось ранее, женщина-инвалид из Набережных Челнов добилась возвращения списанной с неё по ошибке суммы почти в 100 тысяч рублей. Она пыталась восстановить справедливость в течение двух лет. Судебные приставы ошиблись, списывая средства со счёта женщины, перепутав её с полной тёзкой из Серпухова.