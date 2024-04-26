Госдума рассмотрит законопроект о праве стрелять в должников В Госдуму внесли проект о праве судебных приставов применять физическую силу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Правительство РФ предложило внести изменения в законодательство, которые расширят полномочия судебных приставов в части применения физической силы, специальных средств и оружия. Проект поправок к закону «Об органах принудительного исполнения РФ» был представлен в Государственную думу и размещен в электронной базе нижней палаты.

Сейчас узкая категория судебных приставов, отвечающих за поддержание порядка во время судебных заседаний, имеет право на использование физической силы. Эти специалисты проходят специальную подготовку, медицинское обследование и регулярные проверки.

Новый законопроект предполагает, что все сотрудники органов принудительного исполнения смогут применять физическую силу и оружие в особых случаях, определенных законом. Эти изменения могут существенно расширить инструментарий, доступный судебным приставам в рамках их профессиональной деятельности.

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева заявила, что законопроект о праве судебных приставов в ряде случаев применять физическую силу, спецсредства и оружие против должников является не только преждевременным, но и чрезмерным. Она отметила, что должники и так боятся коллекторов, а теперь еще будут испытывать страх от приставов.