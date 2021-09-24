«Пришёл другим»: жена главы пермского СК описала мужа перед самоубийством

Жена покончившего с собой главы пермского Следственного комитета Сергея Сарапульцева Ольга рассказала о его состоянии перед самоубийством. Он многое доверял ей и тяжело переносил происходящее на работе. Об этом супруга рассказала 59.RU.

Он сказал мне, что всё хорошо прошло. Но он пришёл абсолютно другим Сергеем. Каким-то поникшим, с маленькими плечами, хотя он спортивный мужчина. Сказал мне: «Прости меня», — описала Ольга последнюю неделю.

Она вспомнила о поимке серийного убийцы в Соликамске, о том, как тот собирался убить Сарапульцева, как ей становилось страшно от услышанного.

На этой неделе я его не видела с понедельника по среду. За три дня он спал шесть часов. Он был сильный, что-то сломалось у него внутри. Видимо, он уже не смог. Это с ним что-то сделали. Я вам скажу, иногда на него были такие наезды, его просто добило. Но он как раз не сдался, — заявила супруга главы СК.

Она рассказала о том, что в последнее время Сарапульцев уходил в себя, мало спал и много времени проводил на работе.

И это последнее событие, которое случилось, это всё наложилось, нервы, это не должно было случиться, это не он, — сказала Ольга.

Ранее сообщалось, что Сергей Сарапульцев оставил предсмертную записку. Рассматриваются разные версии его самоубийства.