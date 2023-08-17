Обыски у «Голоса»: что известно об организации и деле против ее членов К активистам движения, наблюдающего за избирательной системой, пришли силовики

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

В ряде регионов у полутора десятков представителей движения «Голос» (Минюстом РФ включено в реестр иностранных агентов), ведущего независимое наблюдение на выборах, прошли обыски. Против его сопредседателя Григория Мельконьянца завели уголовное дело об участии в деятельности нежелательной организации. Еще одно дело возбудили против его соратницы Натальи Гусевой за фейки о ВС РФ. Что известно об этих делах — в материале NEWS.ru.

Что известно об обысках у Мельконьянца и его соратников

Сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России). По ней грозит до шести лет лишения свободы. Судя по обнародованным РИА Новости кадрам, Мельконьянц во время обыска был в своей квартире.

Обыски прошли у 14 соратников Мельконьянца в разных регионах. В Петербурге — у местной активистки Полины Костылевой (Минюстом РФ включена в реестр иностранных агентов), в Новгороде — у члена партии «Яблоко» Ксении Черепановой, ранее связанной с «Голосом», в Воронеже — у бывшего участника движения Владислава Ходаковского, в Челябинске — у соорганизатора проекта «ТыНеОдин74» Ильдара Баймуратова, в Рязани и Тамбове — у координаторов региональных отделений Софии Ивановой (Минюстом РФ включена в реестр иностранных агентов) и Владимира Жилкина. В Telegram-канале последнего утверждается, что после обыска его увезли в травмпункт.

Как сообщает РИА Новости, обыски также прошли у бывшего исполнительного директора организации «Голос-Урал» Натальи Гусевой. По данным агентства, на женщину завели дело о фейках в отношении ВС РФ.

На звонок NEWS.ru Мельконьянц не ответил.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Григорий Мельконьянц

Что говорят представители «Голоса» о деле против организации

Как рассказал NEWS.ru сопредседатель «Голоса» Станислав Андрейчук, пока сложно сказать, у какого количества людей проходили обыски и в каком статусе они находятся. Многие из них не на связи и, вероятно, присутствуют на допросах или других следственных действиях, предположил он.

«Я видел одно постановление об обыске. В нем сказано, что дело возбуждено по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ. Упоминается нежелательная организация ENEMO — сеть европейских наблюдательских организаций. Она признана нежелательной в 2021 году. „Голос“ в свое время уже давал публичные разъяснения о том, что участником ENEMO была давно ликвидированная ассоциация „Голос“. Никакого взаимодействия между движением „Голос“ и ENEMO все это время после признания не было. ENEMO вообще никогда не наблюдала на российских выборах», — пояснил Андрейчук.

По мнению собеседника NEWS.ru обыски «связаны с выборами». Он напомнил, что через три с половиной недели, 10 сентября, в стране пройдет единый день голосования, а через четыре месяца стартует президентская кампания.

Он добавил, что на региональных выборах, по его мнению, для властей «все складывается не так хорошо, как они пытаются представить». В качестве примера Андрейчук привел ситуацию в Хакасии, где перед выборами главы республики «идет сложная борьба, в которой кандидат от „Единой России“, похоже, проигрывает».

Что известно про «Голос»

Движению «Голос» предшествовала одноименная ассоциация, учрежденная в 2000 году. В 2014-м ее включили в реестр иностранных агентов, в 2016-м она была ликвидирована согласно решению Пресненского суда Москвы, а в 2020-м исключена из иноагентского перечня. Руководители ассоциации утверждали, что не получали иностранного финансирования как минимум с ноября 2012 года.

В 2013 году было создано незарегистрированное движение в защиту прав избирателей «Голос» (формально оно существует и сейчас). Его Минюст внес в реестр иноагентов в августе 2021 года — в преддверии выборов в Госдуму. Причиной включения организации министерство называло перевод «около 200 рублей» от гражданки Армении.

Помимо движения и ассоциации, в 2006–2017 годах в Москве действовала региональная общественная организация в защиту демократических прав и свобод «Голос». В 2014–2017 годах она входила в реестр НКО-иноагентов. Эта организация была учредителем нескольких общественных фондов — «Голос», «Голос-Поволжье», «Голос-Урал», «Голос-Юг», «Голос — Северо-Запад». Все эти структуры сейчас не существуют, первые три из них в 2015 году были внесены в реестр иностранных агентов, но в 2016–2021 годах их оттуда исключили.

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Чем занимается «Голос»

Участники «Голоса» занимались мониторингом избирательного процесса с момента назначения выборов до дня голосования и непосредственно в сам день голосования. Организация вела подготовку наблюдателей на выборах разных уровней, проводила мониторинг нарушений и составляла собственное заключение по итогам наблюдений. Помимо этого «Голос» вел онлайн-сервис «Карта нарушений», на котором с мест поступали сообщения о нарушениях на разных избирательных участках. Другой сервис «Голоса» — «СМС-ЦИК» — позволял собирать данные итоговых протоколов, полученных наблюдателями, и сопоставлять данные с цифрами системы ГАС «Выборы».

Горячая линия «Голоса» занималась методической и юридической поддержкой участников избирательного процесса как в день голосования, так и во время избирательной кампании.

Однако с апреля 2021 года незарегистрированным общественным объединениям, выполняющим функции иностранного агента, запретили участвовать в избирательных кампаниях. В 2023 году иноагентам запретили быть наблюдателями.

Что известно про ENEMO

Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами ENEMO (European Network of Election Monitoring Organizations) была основана в сентябре 2001 года. Она позиционирует себя как международную структуру, состоящую из 23 некоммерческих, непартийных и неправительственных организаций из 18 стран Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии. Представители ENEMO наблюдали за выборами в Албании, Грузии, Казахстане, Киргизии, Косово, Молдавии и Украине.

ENEMO, как формулируется на сайте организации, уделяет внимание работе в странах «с переходной демократией и другими недемократическими формами правления». В сентябре 2021 года Генпрокуратура признала ее нежелательной организацией в РФ. После этого «Голос» объявил о прекращении членства в ENEMO.

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