«Пришли и за мной»: священника оштрафовали за дискредитацию ВС РФ Протодиакона Кураева оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РВ

Фото: vk.com/akuraev

Андрей Кураев

Запрещенного в служении протодиакона Андрея Кураева оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил России, об этом он сообщил «Фонтанке». К ответственности священника привлекли за текст о гражданской войне в 1918 году, опубликованный в «ЖЖ» 18 апреля. Кураев подчеркнул, что понятия не имеет, за какие именно слова его оштрафовали.

Это уже было в нашей истории в 1918 году. Точно не хотелось бы повторить, — рассказал Кураев.

Комментируя решение суда, он заявил, что не планирует уезжать из России, несмотря на многочисленные рекомендации со стороны юристов, поскольку второй суд может обернуться тюремным сроком. Священник заявил, что «попробует встать на путь исправления».

Ранее в отношение ведущих YouTube-канала «Популярная политика», созданного соратниками оппозиционера Алексея Навального, возбудили уголовные дела по статьям о дискредитации Вооруженных сил России и оправдании терроризма. В списке обвиняемых оказалось по меньшей мере восемь человек, среди которых Иван Жданов, Кира Ярмыш, Мария Певчих, Анна Бирюкова, Руслан Шаведдинов, Леонид Волков, Дмитрий Низовцев и Любовь Соболь (включена в реестр СМИ-иноагентов). Следственный комитет назначил лингвистические экспертизы их высказываний о событиях на Украине.