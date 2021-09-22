Пришедшего в школу с ружьём мужчину задержали в Свердловской области
Сергей Попов
Сергей Попов
11:20, 22 сентября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Свердловской области сотрудники полиции задержали мужчину, который пришёл с ружьём в школу. Воспользоваться оружием он не успел, сообщает «Интерфакс». В МВД заявили, что инцидент не имеет криминального характера.
По сведениям агентства, мужчину задержали в школе № 1 города Туринска.
Руководитель пресс-службы главка МВД по региону Валерий Горелых разъяснил, что мужчина с оружием был задержан в рамках тренировки сотрудников полиции.
Ничего криминального в городе не происходит. Это плановая тренировка правоохранительных органов, — сказал он ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Якутске 17-летний местный житель пришёл к одной из школ и угрожал её учащимся страйкбольным пистолетом. Личность агрессивного подростка была установлена. Им оказался выпускник 9-го класса коррекционной школы. В настоящее время он нигде не учится и не работает. Правоохранительные органы проводят проверку, в образовательных учреждениях республики усилены меры безопасности.