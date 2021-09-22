Пришедшего в школу с ружьём мужчину задержали в Свердловской области

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Обычные браузеры теперь могут представлять серьёзную опасность, если на них устанавливать различные расширения, так как киберпреступники стали встраивать в них вирусы и различные вредоносные коды. Об этом Lenta.ru рассказала директор по консалтингу группы компаний InfoWatch Ирина Зиновкина.

Расширения для браузеров, которые повышают функциональность программ и делают их использование более удобным, приобретают всё большую и большую популярность. При этом зачастую расширения устанавливаются не из официальных магазинов, что является...