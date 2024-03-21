«Присесть и обсудить»: названы правила общения с неадекватным собеседником Психиатр Фомин: в общении с неадекватным собеседником важно оставаться спокойным

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В период весеннего обострения ряда психических заболеваний есть риск столкнуться с людьми, ведущими себя странно, неадекватно и агрессивно, рассказал в эфире радиостанции Sputnik кандидат медицинских наук врач — психиатр-психотерапевт Евгений Фомин. При встрече с таким собеседником главное — сохранять спокойствие, отметил эксперт.

По его словам, не следует на чем-то настаивать, повышать накал агрессии. Врач подчеркнул, что разговаривать нужно тихо, без излишней жестикуляции, сохраняя спокойную мимику. Таким образом, пояснил специалист, мы вслед за собой ставим собеседника «на путь психической релаксации», чтобы, глядя на нас, он тоже снизил тон голоса и перешел от импульсивных решений к логическим умозаключениям. Кроме того, такое поведение дает понять, что вы не опасны и не собираетесь атаковать оппонента, указал психиатр.

Лучше проявить внимание и заботу. Предложить присесть и обсудить все, что человека беспокоит. Сфокусироваться на переживаниях человека: что его так зацепило, почему он стал так себя вести. Попробовать увести его от эмоциональных переживаний в сторону рациональных мыслей, — добавил Фомин.

При этом он предупредил, что общение с психически нездоровым человеком может быть небезопасным. Психиатр посоветовал в общении с такими людьми сохранять дистанцию вытянутой руки, потому что невозможно угадать, что находится в карманах у человека и какие у него мысли. Также не следует поворачиваться к неадеквату спиной. Необходимо держать в поле зрения опасные предметы, которыми он может атаковать. Важно понимать пути отступления в случае обострения конфликта, в помещении нужно знать местонахождение двери и быть уверенным, что она открыта. Также следует обращать внимание на тех, у кого можно попросить помощи. Если ситуация все же начинает выходить из-под контроля, лучше на полуслове оборвать разговор и покинуть помещение, резюмировал специалист.

Ранее врач-психиатр Наталия Сухотеплая рассказала, что некоторые пациенты, страдающие от психических расстройств, действительно могут отреагировать на изменения погоды в весенний период. Специалист отметила, что поведение может изменяться из-за влияния атмосферного давления.