Прирост валюты на счетах россиян в банках стал рекордным с 2017 года

В период с января по июль 2021 года валютные сбережения граждан на счетах в банках выросли на 17,6% — до $35,6 млрд. Это рекордный показатель с 2017 года. Об этом свидетельствуют данные статистики, опубликованные на сайте ЦБ РФ.

Одновременно с этим на 6,2% — на $3,8 млрд — снизился объём срочных валютных вкладов населения. По сравнению с прошлым годом отток оказался не таким существенным — тогда за первые семь месяцев сняли с депозитов валюту на общую сумму в $9,7 млрд.

При этом, если в 2020 году россияне выводили валютные сбережения из банков, в том числе и на крупные покупки, то сейчас они переводят их со вкладов на текущие счета. Эксперты объясняют переток средств тем, что ставки по депозитам в валюте низкие даже при размещении вклада на длительный срок. В связи с этим россияне выбирают более ликвидный инструмент — валютные счета. Кроме того, притоку средств на валютные счета отчасти способствует инфляция. Банкиры отмечают, что переток средств на текущие счета сейчас является глобальным трендом как в валюте, так и в рублях, сообщает РБК.

Ранее руководитель управления разработки индексной компании «Бета финансовые технологии» Грайр Саркисян рассказал, что выгоднее всего покупать валюту на бирже. Если доступ туда отсутствует, валюту можно приобрести через банковские приложения. При этом следует обращать внимание на динамику инфляционных ожиданий, смотреть, нарастают ли они для доллара относительно менее значимых валют. Также необходимо учитывать цены на нефть.