Прирост новых случаев COVID-19 в РФ стал минимальным с 1 мая

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в РФ показало минимальный прирост с 1 мая. Увеличение составило 1,6% против 1,7% днём ранее. Всего в стране заболели 537 210 человек.
За последние 24 часа выписались по выздоровлении 4489 граждан. За всё время пандемии исцелились 284 539 жителей. В РФ за сутки скончались 143 человека, всего от инфекции умер 7091 россиянин. Число летальных исходов составляет 1,3% от всех заразившихся,
В мире COVID-19 заболели свыше 7,9 млн человек, из них скончались более 433 тысяч. Исцелились около 3,7 млн. РФ занимает третью строчку по количеству заразившихся. Лидируют США — 2 094 069 зарегистрированных пациентов. Далее идёт Бразилия — 867 624.
Также в первой десятке стран Великобритания, Испания, Италия, Индия, Франция, Перу и Германия.
Меньше всего инфицированных в Лесото. Местные медики сообщили о четырёх случаях COVID-19. Население африканской страны чуть более 2 млн человек.
Ранее NEWS.ru писал, что за минувшие сутки в Москве от коронавируса вылечились ещё 1549 пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Таким образом, общее число выздоровевших в столице превысило 123 тысячи человек.
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