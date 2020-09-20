https://static.news.ru/photo/6748b948-fbe8-11ea-a6f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прирост новых случаев COVID-19 в Москве достиг максимума за три месяца. За минувшие 24 часа в мегаполисе коронавирусная инфекция нового типа подтверждена у 915 граждан. Больше случаев заражения (1081) фиксировали в городе 22 июня, передаёт оперативный штаб столицы 21 сентября.

Всего в Москве с начала пандемии COVID-19 заболели 277 408 человек. Из них вылечились 237 935, скончались 5069 (12 за минувшие 24 часа).

В общей сложности медики выявили 6196 новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки в 84 регионах. Из них 1589 — без проявления клинических симптомов. За всё время пандемии в РФ зарегистрировали 1 109 595 заболевших в 85 субъектах. Также за минувшие 24 часа зафиксирована 71 смерть от COVID-19. Общее число жертв инфекции в РФ достигло 19 489 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за последние сутки из российских больниц по выздоровлении от COVID-19 выписаны 2616 пациентов. Общее количество выздоровевших достигло 911,9 тысячи человек.