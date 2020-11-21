«Природа бережёт»: врач объяснила, почему женщины легче переносят COVID-19

https://static.news.ru/photo/3f870d12-2c65-11eb-b8d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эндокринолог клиники МГУ кандидат медицинский наук Зухра Павлова заявила, что женщины болеют коронавирусом реже мужчин. По её словам, об этом свидетельствует статистика.

Гендерное смещение заболевания в сторону мужчин, отметила эксперт, объясняется наличием у них рецепторов ACE2, через которые инфекция попадает в организм, сообщает радио Sputnik.

Есть исследования, которые подтвердили наличие рецепторов ACE2 в тканях мужских репродуктивных органов, в тканях яичек. Много было разговоров, что последствием коронавирусной инфекции у мужчин могут быть проблемы с синтезом тестостерона и с репродуктивной системой, — пояснила врач.

Она считает, что природа снабдила женщин репродуктивного возраста мощной защитой. Их здоровье иногда находится в безопасности, потому что женщина может быть беременной и может кормить детей.

Природа женщину бережёт сильнее, мне как эндокринологу это заметно. Даже распределение жировой ткани идёт по безопасному типу. <...> Оно происходит таким образом, что этот жир становится подкожным, более полезным и способен подавлять воспаления, — подчеркнула врач.

Ранее NEWS.ru сообщал, что младший научный сотрудник ИБХФ РАН Александр Кудрявцев объяснил частую смерть больных коронавирусом в ночное время. По его словам, в ходе опытов удалось установить, что каждую ночь уровень сатурации в крови у больных резко падал до 88% во время фазы глубокого сна. Параллельно наблюдалось снижение давления и пульса. Возможно, что у пациентов с COVID-19 уровень кислорода падает гораздо значительнее.