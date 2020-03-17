Во вторник, 17 марта, суд в Тюменской области вынес приговор 23-летней Виктории Айметдиновой, которая, работая няней, убила пятимесячного ребёнка.
Девушка была признана невменяемой. На протяжении нескольких лет она будет проходить принудительное лечение в психиатрических клиниках. Каждые шесть месяцев Айметдинову станут отправлять на экспертизу.
Приговор был оглашён в зале суда в присутствии обвиняемой в убийстве ребёнка. Няня-убийца расплакалась, когда услышала вердикт,
Как стало известно ранее, судебно-психиатрическая экспертиза показала, что 23-летняя девушка страдает параноидальной шизофренией и зависимостью от алкоголя начальной стадии.
NEWS.ru писал, что сотрудники полиции Тюменской области нашли и задержали Айметдинову, которая похитила полугодовалого младенца у семьи своего бывшего молодого человека и скрылась. Девушка была обнаружена в лесу. Мёртвого ребёнка сотрудники правоохранительных органов нашли неподалёку.
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