Принятый в Дагестане за еврея врач записал видео под дулом пистолета Принятый в аэропорту Дагестана за еврея хирург Мамадалиев записал шуточное видео

Фото: Соцсети

Дильшот Мамадалиев

Врач из Узбекистана Дильшот Мамадалиев, которого во время беспорядков в аэропорту Махачкалы приняли за еврея, опубликовал в своем Instagram (деятельность запрещена в России) шуточное видео, где говорит о гостеприимстве, с которым его приняли в Дагестане. После положительных высказываний молодого доктора камера переместилась влево и показала второго участника съемки с пистолетом, направленным на медика.

Салам алейкум, братья и сестры. Все нормально, я жив, здоров. Я тот самый «узбек, который прилетел». Все замечательно, здесь очень красиво, гостеприимно, все добрые, заботливые. Я ни капли не обижаюсь, — сказал доктор на видео.

29 октября группа агрессивных мужчин прорвалась в аэропорт Махачкалы после появления фейка о том, что на посадочную полосу приземлилось судно из Тель-Авива. Участники беспорядков хотели отомстить евреями в отместку за обстрелы сектора Газа Израилем. В МВД уточняли, что в результате беспорядков пострадали девять сотрудников полиции, двое из них были госпитализированы.