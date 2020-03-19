Госдума приняла в третьем чтении закон о введении уголовной и административной ответственности за продажу фальшивых лекарств в Интернете.
Реализация фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарств, медицинских изделий и биоактивных добавок будет наказываться тюремным сроком от пяти до восьми лет со штрафом в размере от одного до трёх миллионов рублей.
Также Госдума приняла закон о введении административной ответственности за продажу таких лекарств, изделий и БАДов через СМИ, телекоммуникационные сети и Интернет. Подобные нарушения будут наказываться штрафом. Для граждан он составит от 75 тыс. до 200 тыс. руб., для должностных лиц — от 150 тыс. до 800 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — от 150 тыс. до 800 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юридических лиц — от 2 млн до 5 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток,
Ранее NEWS.ru писал о том, что Ассоциация аптечных сетей не поддерживает законопроект о продаже лекарственных средств через Интернет. По мнению исполнительного директора ассоциации Нелли Игнатьевой, с симптомами болезни необходимо обращаться непосредственно к врачу.
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