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Госдума приняла в третьем чтении закон о введении уголовной и административной ответственности за продажу фальшивых лекарств в Интернете.

Реализация фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарств, медицинских изделий и биоактивных добавок будет наказываться тюремным сроком от пяти до восьми лет со штрафом в размере от одного до трёх миллионов рублей.

Также Госдума приняла закон о введении административной ответственности за продажу таких лекарств, изделий и БАДов через СМИ, телекоммуникационные сети и Интернет. Подобные нарушения будут наказываться штрафом. Для граждан он составит от 75 тыс. до 200 тыс. руб., для должностных лиц — от 150 тыс. до 800 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — от 150 тыс. до 800 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юридических лиц — от 2 млн до 5 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что Ассоциация аптечных сетей не поддерживает законопроект о продаже лекарственных средств через Интернет. По мнению исполнительного директора ассоциации Нелли Игнатьевой, с симптомами болезни необходимо обращаться непосредственно к врачу.