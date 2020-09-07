Принудительно помещённую в психдиспансер школьницу отпустили домой

https://static.news.ru/photo/bc28907a-f1a5-11ea-bcfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьницу из Красноярска, которую принудительно поместили в психдиспансер по решению суда, отпустили домой, сообщил сенатор от Красноярского края Андрей Клишас.

По его словам, он обсудил с местными властями возникшую ситуацию.

Считаю, что принудительная госпитализация — исключительная мера. Ребёнок должен находиться под наблюдением врачей, но дома, — подчеркнул Клишас.

Сенатор уточнил, что краевые власти, уполномоченный по правам ребёнка и он сам будут держать ситуацию под контролем.

Он также выразил благодарность врачам за то, что они прислушались к мнению властей, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков сообщал, что 26 августа к школьнице и её родителям пришли с обыском сотрудники ФСБ. По его словам, мать ребёнка согласилась на добровольную госпитализацию ребёнка под давлением оперативников. Когда она отказалась от своего решения, главный врач психдиспансера обратился в суд из-за её деструктивного поведения.

Сотрудники Федеральной службы безопасности пришли с постановлением на обыск в одну из красноярских квартир, где проживала 14-летняя школьница, которая была подписана полгода назад на группу во «ВКонтакте» с так называемыми колумбайнерами. После этого подростка увезли в психоневрологический диспансер.