«Приносит смерть на фронте»: Соловьев о продаже «отечественной продукции» Соловьев: РФ сталкивается с последствиями от продажи техники Украине в прошлом

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Россия сейчас сталкивается на фронте с техникой, которую во времена Советского Союза продала Украине, заявил телеведущий Владимир Соловьев на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, также Соединенные Штаты забрали бывшую технику СССР отовсюду, откуда только смогли, передает корреспондент NEWS.ru.

Нам нужно прекратить играться с самими собой. Мы должны сказать: «Нам шашечки или ехать?». Когда мы сейчас говорим: «Давайте продавать продукцию ту, что мы делаем»... Мы сейчас воюем с той продукцией, которую напродавали. Вот мы напродавали несколько поколений продукции, думали, что она принесет нам деньги на обслуживание, но пока она приносит нам смерть на линии фронта. Также пылесосом американцы выгребли отовсюду, откуда смогли бывшую советскую технику. Это же тоже фактор, который мы должны учесть, — отметил телеведущий.

Ранее командир расчета самоходной артиллерийской установки «Гиацинт» группировки «Восток» с позывным Квока сообщил, что ВСУ прячут оставшиеся под Угледаром западные гаубицы М777, также известные как «три топора», из-за высокого риска их уничтожения. По его словам, число пораженных только его расчетом целей «идет на десятки». Сейчас, отмечает он, наиболее популярными средствами контрбатарейной борьбы у противника остаются ударные беспилотники.