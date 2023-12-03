«Принимайте меня пухляшкой»: Собчак ответила на слухи о пластике груди Собчак заявила, что не планирует обращаться к пластическим хирургам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографию без фильтров и фотошопов. Таким образом она ответила на слухи о том, что сделала пластику груди. По словам журналистки, она не против того, чтобы обратиться к хирургам, однако пока не планирует менять свое тело.

Не потому, что я такая идеальная, а потому, что искренне люблю и свою грудь, и попу. Даже если сейчас и поправилась. Принимайте меня даже пухляшкой, — написала Собчак.

Собчак пошутила, что толстеет, пока блогер Настя Ивлеева худеет. По словам телеведущей, таким образом она поддерживает баланс во Вселенной.

Ранее наличие пластических операций усмотрели у победительницы конкурса «Мисс Вселенная — 2023» Шейннис Алондры Паласиос Корнехо. По словам хирурга Мадины Байрамуковой, девушка могла воспользоваться услугами хирургов, чтобы скорректировать форму носа и объем губ.

Вместе с тем специалист отметила, что организаторы подобных конкурсов перестали продвигать моду на излишнюю худобу. По ее словам, в свое время этот тренд достиг небывалых высот, вследствие чего случилась настоящая эпидемия анорексии. По мнению Байрамуковой, во всем должна быть золотая середина.