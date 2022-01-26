Принесённые пациентом лекарства предложили не включать в тариф на лечение

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам доктор медицинских наук Айрат Фаррахов предложил законопроект, который вносит поправки в закон об обязательном медицинском страховании, чтобы медучреждения больше не повышали тариф на оказание медицинской помощи и не терпели убытки от пациентов, которые приносят в больницы свои лекарства. Благодаря такой инициативе медучреждения смогут дифференцированно устанавливать тарифы на лечение в тех случаях, когда пациент приносит лекарства с собой, пишет «Парламентская газета».

Посоветовавшись с экспертами, мы разработали законопроект, который вносит изменения в закон об обязательном медицинском страховании. Он позволяет дифференцированно устанавливать тарифы на оплату лечения в ситуациях, когда больницы оказывают помощь пациентам, не затрачивая при этом средства на приобретение для них лекарств. Законопроектом предусматривается, что в этих случаях медучреждения не должны включать стоимость препаратов в тариф, — рассказал Фаррахов.

По мнению парламентария, ключевым аспектом этого вопроса должна стать возможность пациентов с тяжёлыми заболеваниями использовать высокотехнологичные лекарственные препараты в стационарах. Помимо этого, продолжил Фаррахов, важно избежать нарушений. Политик подчеркнул, что сейчас законодательная инициатива проходит необходимые согласования.

Ранее правительство упростило правила закупки лекарств для детей с тяжёлыми заболеваниями. Подписано постановление, согласно которому фонд «Круг добра», созданный по инициативе президента России Владимира Путина, сможет закупать лекарства сразу после их регистрации, ещё до того, как они поступят на рынок. Помимо этого, государство выделит около 80 млрд рублей на помощь тяжелобольным детям в 2022 году.