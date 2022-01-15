Принц Гарри потребовал пересмотреть отказ в круглосуточной охране

Адвокаты принца Гарри подали в Министерство иностранных дел Великобритании ходатайство о пересмотре вердикта ведомства, которое им отказало в полицейской защите его и членов его семьи на территории Великобритании, передаёт BBC News. После решения принца и его супруги не выполнять официальных обязанностей и последующей потери королевского статуса МИД Великобритании отказало им в круглосуточной охране. Напомним, что принц Гарри является шестым в очереди престолонаследником, а также может подвергаться угрозам террористов, так как два года служил в Афганистане.

Круглосуточная государственная охрана предоставляется членам королевской семьи во время выполнения официальных обязанностей. Этот вопрос МИД решает совместно с личным секретарем королевы по вопросам безопасности и специальным комитетом.

По сообщениям британских СМИ, принц Гарри имел круглосуточную полицейскую охрану, когда приезжал на похороны принца Филиппа весной 2021 года, но уже летом на открытии памятника принцессе Диане безопасность принца осуществляла только его личная охрана. При дальнейшем развитии юридических процедур возможно первое в истории Великобритании судебное разбирательство в Высоком суде между правительством и членом королевской семьи.

Ранее эксперт монаршего двора Эд Оуэнс объявил о намерении британского принца Гарри и его жены Меган Маркл в ближайшем будущем помириться с королевской семьей. Он утверждал, что скоро между всеми членами семьи наступит мир. В 2020 году Гарри и Меган шокировали общественность, отказавшись от обязанностей старших членов королевской семьи.