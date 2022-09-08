Ходившему «изгонять Путина» шаману отменили принудительное лечение Суд отменил решение о принудительном лечении собирающегося «изгонять Путина» шамана Габышева

Фото: vk.com/tengri_shaman

Александр Габышев

Приморский краевой суд отменил постановление о продлении принудительного лечения шамана Александра Габышева в Уссурийске, отправившегося в Москву «изгонять» президента России Владимира Путина, которого считает «порождением темных сил». Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, заявил его адвокат Алексей Прянишников в Telegram.

Суд удовлетворил апелляционные жалобы защиты и отменил постановление Уссурийского районного суда о продлении принудительного лечения Габышева в больнице спецтипа в Уссурийске, — отмечается в сообщении защитника.

В разговоре с «Новой газетой. Европа» он отметил, что подзащитного вряд ли освободят, но могут перевести в больницу общего типа, с более мягким режимом.

Пресс-секретарь суда Елена Оленева уточнила «Интерфаксу», что постановление по Габышеву было отменено из-за «существенных нарушений норм УПК РФ».

Александр Габышев находится в психиатрической больнице специализированного типа в Уссурийске. Срок его принудительного лечения продлевали 1 августа. 12 июля врачебная комиссия решила перевести шамана в стационар общего типа, а 27 июля комиссия той же больницы, но уже в другом составе, пришла к выводу об ухудшении состояния мужчины.

Летом 2019 года Габышев отправился пешком в Москву из Якутии, чтобы «изгнать» Владимира Путина. Шаман прошел через всю Бурятию и на границе с Иркутской областью был задержан силовиками. В отношении него возбудили уголовные дела за призывы к осуществлению экстремистской деятельности и нанесение самодельным мечом колотой раны служащему Росгвардии.