Приморский телеканал извинился за прервавшую интервью с ветераном ведущую

https://static.news.ru/photo/1dbb6178-b0aa-11eb-91cb-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Приморский телевизионный канал «ОТВ-Прим» извинился перед телезрителями из-за поступка ведущей, которая в какой-то момент прервала общение с ветераном, чтобы подойти к губернатору Приморского края.

Поводом для извинений послужила критика в соцсетях после того, как было обнародовано видео интервью с ветераном Гарольдом Кузнецовым во время парада Победы во Владивостоке. На кадрах ведущая телеканала спросила героя, почему так важно передавать детям память о победе в Великой Отечественной войне. В тот момент, когда ветеран начал отвечать на вопрос, ведущая резко его прервала, указав на то, что к ним приближается глава Приморья Олег Кожемяко. Этот поступок вызвал негативную реакцию пользователей, которые обвинили ведущую в непрофессионализме.

В ответ на многочисленные оскорбления ведущей и коллектива ОТВ хотим пояснить следующее: работа в прямом эфире — это очень сложный и часто непредсказуемый процесс. Те из коллег, кто работал на прямых трансляциях, это прекрасно знают, — сообщило руководство телеканала в своём аккаунте в Instagram.

В сообщении говорится, что ведущая прервала общение на непродолжительное время, пока губернатор жал руку ветерану. Затем интервью продолжилось.

Мы приносим извинения Гарольду Григорьевичу и всем ветеранами и телезрителям, если оскорбили их чувства. Надеемся, этот инцидент не испортит праздник, — отмечает телеканал.

Ранее в Москве на Красной площади прошёл торжественный военный парад Победы. Президент Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что для россиян этот день всегда будет священным, они всегда будут помнить, что величественный подвиг в победе над нацизмом совершил советский народ.