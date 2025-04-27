27 апреля в народной традиции носит название «Мартын-лисогон» — день, когда особое внимание уделяли защите домашней птицы от хищников. Считалось, что в этот период лисы особенно активны и голодны после зимы.
Погодные приметы 27 апреля
- Лиса громко тявкает — к скорому дождю.
- Утренний иней на траве — к урожаю льна.
- Вороны купаются в лужах — к теплым дням.
- Заяц перебежал дорогу — к переменам в жизни.
- Грачи высоко летают — к ясной погоде.
- Мыши вылезают из нор — к похолоданию.
Бытовые приметы на 27 апреля
- Найти лисью шерсть — к неожиданной прибыли.
- Разбить яйцо с двойным желтком — к прибавлению в семье.
- Услышать, как кричит первый кулик, — к удаче в делах.
Домашние поверья
- Развесить красные лоскуты в курятнике — защита от лис.
- Поставить новое гнездо для кур — к достатку.
- Кошка ловит мышь — к удачному году.
Семейные приметы
- Ребенок найдет лисью нору — будет счастливым.
- Подарить перо фазана — к благополучию.
- Ласточка свила гнездо под застрехой дома — к семейному счастью.
Приметы на удачу
- Надеть одежду с рыжим оттенком — к успехам.
- Первым выгнать скот на пастбище — к здоровью животных.
- Найти лисий след — к интересным событиям.
Что можно делать 27 апреля
- Проверять ограждения хозяйственных построек.
- Начинать выпас домашней птицы.
- Заготавливать защитные обереги для скота.
- Гадать на будущее по поведению животных.
Что нельзя делать 27 апреля
- Оставлять открытыми курятники — к потерям.
- Охотиться на беременных зверей — к неудачам.
- Свистеть в лесу — к неприятностям.
- Ругаться во дворе — к ссорам в семье.
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