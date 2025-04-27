27 апреля в народной традиции носит название «Мартын-лисогон» — день, когда особое внимание уделяли защите домашней птицы от хищников. Считалось, что в этот период лисы особенно активны и голодны после зимы.

Погодные приметы 27 апреля

  • Лиса громко тявкает — к скорому дождю.
  • Утренний иней на траве — к урожаю льна.
  • Вороны купаются в лужах — к теплым дням.
  • Заяц перебежал дорогу — к переменам в жизни.
  • Грачи высоко летают — к ясной погоде.
  • Мыши вылезают из нор — к похолоданию.

Народные приметы на 27 апреля: Мартын-лисогон — традиции и прогноз погодыФото: Shutterstock/FOTODOMНародные приметы на 27 апреля: Мартын-лисогон — традиции и прогноз погоды

Бытовые приметы на 27 апреля

  • Найти лисью шерсть — к неожиданной прибыли.
  • Разбить яйцо с двойным желтком — к прибавлению в семье.
  • Услышать, как кричит первый кулик, — к удаче в делах.

Домашние поверья

  • Развесить красные лоскуты в курятнике — защита от лис.
  • Поставить новое гнездо для кур — к достатку.
  • Кошка ловит мышь — к удачному году.

Народные приметы на 27 апреля: Мартын-лисогон — традиции и прогноз погодыФото: Алексей Белкин/NEWS.ruНародные приметы на 27 апреля: Мартын-лисогон — традиции и прогноз погоды

Семейные приметы

  • Ребенок найдет лисью нору — будет счастливым.
  • Подарить перо фазана — к благополучию.
  • Ласточка свила гнездо под застрехой дома — к семейному счастью.

Приметы на удачу

  • Надеть одежду с рыжим оттенком — к успехам.
  • Первым выгнать скот на пастбище — к здоровью животных.
  • Найти лисий след — к интересным событиям.

Что можно делать 27 апреля

  • Проверять ограждения хозяйственных построек.
  • Начинать выпас домашней птицы.
  • Заготавливать защитные обереги для скота.
  • Гадать на будущее по поведению животных.

Народные приметы на 27 апреля: Мартын-лисогон — традиции и прогноз погодыФото: Shutterstock/FOTODOMНародные приметы на 27 апреля: Мартын-лисогон — традиции и прогноз погоды

Телеграм-канал NEWS.ru

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале

ПОДПИСАТЬСЯ

Что нельзя делать 27 апреля

  • Оставлять открытыми курятники — к потерям.
  • Охотиться на беременных зверей — к неудачам.
  • Свистеть в лесу — к неприятностям.
  • Ругаться во дворе — к ссорам в семье.

Читайте также:

Беренге тэкесе: вкуснейшие татарские пирожки с картошкой

Курица в сливочно-грибном соусе: нежный ужин за 25 минут

Сочная, ароматная и с корочкой: 5 лучших маринадов для курицы в духовке

Недооцененный эликсир молодости: чем полезно тыквенное масло

«Шашлык по-царски»: маринад для шашлыка, после которого мясо тает во рту