26 апреля в народной традиции носит название «Фомаида-медуница» — день, когда особое внимание уделяли целебным травам, особенно медунице. Считалось, что в этот период растение приобретает максимальную целительную силу.

Погодные приметы 26 апреля

  • Медуница полностью распустилась — к окончательному приходу тепла.
  • Пчелы активно летают — к урожайному году.
  • Утренняя роса обильная — к грибному лету.
  • Дуб распустил листья раньше ясеня — к засушливому лету.
  • Соловей запел до Благовещения — к ранней и теплой весне.
  • Муравьи строят высокие муравейники — к дождливому лету.

Народные приметы на 26 апреля: Фомаида-медуница — традиции и прогноз погодыФото: Сергей Петров/NEWS.ruНародные приметы на 26 апреля: Фомаида-медуница — традиции и прогноз погоды

Бытовые приметы на 26 апреля

  • Найти цветущую медуницу — к крепкому здоровью.
  • Разлить мед случайно — к сладкой жизни.
  • Услышать первое жужжание пчел — загадывайте желание.

Домашние поверья

  • Развесить пучки медуницы у дверей — к защите от болезней.
  • Поставить свежие цветы в доме — к миру в семье.
  • Паук сплел паутину на окне — к добрым вестям.

Народные приметы на 26 апреля: Фомаида-медуница — традиции и прогноз погодыФото: Shutterstock/FOTODOMНародные приметы на 26 апреля: Фомаида-медуница — традиции и прогноз погоды

Семейные приметы

  • Ребенок впервые попробует меду — будет здоровым.
  • Подарить баночку свежего меда — к благополучию.
  • Пчела залетела в дом — к удаче в делах.

Приметы на удачу

  • Надеть одежду желтого цвета — к успехам в делах.
  • Первым выйти в поле — весь год будет здоровым.
  • Найти цветущий первоцвет — к большой радости.

Народные приметы на 26 апреля: Фомаида-медуница — традиции и прогноз погодыФото: Shutterstock/FOTODOMНародные приметы на 26 апреля: Фомаида-медуница — традиции и прогноз погоды

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Что можно делать 26 апреля

  • Собирать медуницу и другие целебные травы.
  • Начинать посадку медоносных растений.
  • Заготавливать первые весенние медовухи.
  • Гадать на будущее по полету пчел.

Что нельзя делать 26 апреля

  • Рубить цветущие деревья — к неудачам.
  • Разорять птичьи гнезда — к болезням.
  • Оставлять пустые ульи — к потерям.
  • Ругаться в лесу — к несчастьям.

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