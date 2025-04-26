26 апреля в народной традиции носит название «Фомаида-медуница» — день, когда особое внимание уделяли целебным травам, особенно медунице. Считалось, что в этот период растение приобретает максимальную целительную силу.
Погодные приметы 26 апреля
- Медуница полностью распустилась — к окончательному приходу тепла.
- Пчелы активно летают — к урожайному году.
- Утренняя роса обильная — к грибному лету.
- Дуб распустил листья раньше ясеня — к засушливому лету.
- Соловей запел до Благовещения — к ранней и теплой весне.
- Муравьи строят высокие муравейники — к дождливому лету.
Бытовые приметы на 26 апреля
- Найти цветущую медуницу — к крепкому здоровью.
- Разлить мед случайно — к сладкой жизни.
- Услышать первое жужжание пчел — загадывайте желание.
Домашние поверья
- Развесить пучки медуницы у дверей — к защите от болезней.
- Поставить свежие цветы в доме — к миру в семье.
- Паук сплел паутину на окне — к добрым вестям.
Семейные приметы
- Ребенок впервые попробует меду — будет здоровым.
- Подарить баночку свежего меда — к благополучию.
- Пчела залетела в дом — к удаче в делах.
Приметы на удачу
- Надеть одежду желтого цвета — к успехам в делах.
- Первым выйти в поле — весь год будет здоровым.
- Найти цветущий первоцвет — к большой радости.
Что можно делать 26 апреля
- Собирать медуницу и другие целебные травы.
- Начинать посадку медоносных растений.
- Заготавливать первые весенние медовухи.
- Гадать на будущее по полету пчел.
Что нельзя делать 26 апреля
- Рубить цветущие деревья — к неудачам.
- Разорять птичьи гнезда — к болезням.
- Оставлять пустые ульи — к потерям.
- Ругаться в лесу — к несчастьям.
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