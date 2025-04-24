24 апреля в народной традиции носит название «Антип-водопол» — день, когда особое внимание уделяли водоемам и их поведению. Считалось, что в этот период вода начинает «играть», предсказывая погоду на все лето.

Погодные приметы 24 апреля

  • Вода в реке мутная — к дождливому лету.
  • Рыба плещется у поверхности — к скорому потеплению.
  • Лягушки громко квакают — к обильному урожаю.
  • Утренний иней — к сухому маю.
  • Береза распустила листья — можно начинать посадку картофеля.
  • Грачи высоко летают — к ясной погоде.

Бытовые приметы на 24 апреля

  • Найти речной камень с дыркой — к удаче на весь год.
  • Разлить воду случайно — к неожиданной прибыли.
  • Услышать первую кукушку — загадывайте желание.

Домашние поверья

  • Вымыть полы с добавлением трав — к миру в семье.
  • Переставить мебель — к положительным переменам.
  • Паук спускается на паутине — к добрым вестям.

Семейные приметы

  • Ребенок умылся родниковой водой — будет здоровым.
  • Подарить новый ковш — к достатку в доме.
  • Аист прилетел — к семейному счастью.

Приметы на удачу

  • Надеть новую рубаху — к успехам в делах.
  • Первым выйти к реке — весь день будет удачным.
  • Найти цветущую вербу — к большой радости.

Что можно делать 24 апреля

  • Наблюдать за водоемами — для предсказания погоды.
  • Начинать посадку влаголюбивых культур.
  • Собирать первые весенние травы.
  • Гадать на будущее по воде.

Что нельзя делать 24 апреля

  • Одалживать воду — к уходу благополучия.
  • Свистеть у воды — к непогоде.
  • Оставлять пустые ведра — к потерям.
  • Ругаться у реки — к несчастьям.

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