24 апреля в народной традиции носит название «Антип-водопол» — день, когда особое внимание уделяли водоемам и их поведению. Считалось, что в этот период вода начинает «играть», предсказывая погоду на все лето.
Погодные приметы 24 апреля
- Вода в реке мутная — к дождливому лету.
- Рыба плещется у поверхности — к скорому потеплению.
- Лягушки громко квакают — к обильному урожаю.
- Утренний иней — к сухому маю.
- Береза распустила листья — можно начинать посадку картофеля.
- Грачи высоко летают — к ясной погоде.
Бытовые приметы на 24 апреля
- Найти речной камень с дыркой — к удаче на весь год.
- Разлить воду случайно — к неожиданной прибыли.
- Услышать первую кукушку — загадывайте желание.
Домашние поверья
- Вымыть полы с добавлением трав — к миру в семье.
- Переставить мебель — к положительным переменам.
- Паук спускается на паутине — к добрым вестям.
Семейные приметы
- Ребенок умылся родниковой водой — будет здоровым.
- Подарить новый ковш — к достатку в доме.
- Аист прилетел — к семейному счастью.
Приметы на удачу
- Надеть новую рубаху — к успехам в делах.
- Первым выйти к реке — весь день будет удачным.
- Найти цветущую вербу — к большой радости.
Что можно делать 24 апреля
- Наблюдать за водоемами — для предсказания погоды.
- Начинать посадку влаголюбивых культур.
- Собирать первые весенние травы.
- Гадать на будущее по воде.
Что нельзя делать 24 апреля
- Одалживать воду — к уходу благополучия.
- Свистеть у воды — к непогоде.
- Оставлять пустые ведра — к потерям.
- Ругаться у реки — к несчастьям.
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