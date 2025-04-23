23 апреля в народной традиции носит название «Терентий Маревный» — особый день, когда наши предки внимательно наблюдали за атмосферными явлениями. Считалось, что марева (оптические миражи) в этот день могут предсказывать будущее.
Погодные приметы 23 апреля
- Утренний туман стелется по земле — к богатому урожаю зерновых.
- Марево над полем — лето будет жарким и сухим.
- Дождь с солнцем — к обильному урожаю грибов.
- Ветер с севера — к поздней весне.
- Кукушка кукует громко — к скорому теплу.
- Одуванчики закрылись днем — к приближающемуся дождю.
Бытовые приметы на 23 апреля
- Увидеть в мареве образ — к важным переменам в жизни.
- Разбить глиняный горшок — к скорому обновлению в доме.
- Услышать первый гром в этом году — нужно перекреститься для здоровья.
Домашние поверья
- Повесить новые занавески — к приятным гостям.
- Переставить мебель — к положительным изменениям.
- Курица запела петухом — к неожиданным новостям.
Семейные приметы
- Ребенок увидел первое марево — к счастливой судьбе.
- Подарить новый веник — к достатку в доме.
- Ласточка свила гнездо под крышей — к семейному благополучию.
Приметы на удачу
- Надеть одежду с узорами — к интересным встречам.
- Первым выйти во двор — весь день будет удачным.
- Найти первый весенний цветок — к большой радости.
Что можно делать 23 апреля
- Наблюдать за маревами — для предсказания будущего.
- Начинать посев ранних культур, если земля прогрелась.
- Собирать первые лекарственные травы — для целебных отваров.
- Гадать на будущее — по поведению птиц и животных.
Что нельзя делать 23 апреля
- Смотреть в разбитое зеркало — к семи месяцам неудач.
- Одалживать хлеб — к уходу благополучия из дома.
- Оставлять открытые емкости с водой — к потерям.
- Ругаться при наблюдении марев — к исполнению плохих предзнаменований.
Читайте также:
Американская легенда — что такое бурбон, как его пить и с чем сочетать
«Студенческий» салат за 5 минут: вкусно, сытно и дешево
Недооцененный эликсир молодости: чем полезно
Сочная, ароматная и с корочкой: 5 лучших маринадов для курицы в духовке