23 апреля в народной традиции носит название «Терентий Маревный» — особый день, когда наши предки внимательно наблюдали за атмосферными явлениями. Считалось, что марева (оптические миражи) в этот день могут предсказывать будущее.

Погодные приметы 23 апреля

  • Утренний туман стелется по земле — к богатому урожаю зерновых.
  • Марево над полем — лето будет жарким и сухим.
  • Дождь с солнцем — к обильному урожаю грибов.
  • Ветер с севера — к поздней весне.
  • Кукушка кукует громко — к скорому теплу.
  • Одуванчики закрылись днем — к приближающемуся дождю.

Бытовые приметы на 23 апреля

  • Увидеть в мареве образ — к важным переменам в жизни.
  • Разбить глиняный горшок — к скорому обновлению в доме.
  • Услышать первый гром в этом году — нужно перекреститься для здоровья.

Народные приметы на 23 апреля: Терентий Маревный — традиции, запреты и прогноз погодыФото: Shutterstock/FOTODOMНародные приметы на 23 апреля: Терентий Маревный — традиции, запреты и прогноз погоды

Домашние поверья

  • Повесить новые занавески — к приятным гостям.
  • Переставить мебель — к положительным изменениям.
  • Курица запела петухом — к неожиданным новостям.

Семейные приметы

  • Ребенок увидел первое марево — к счастливой судьбе.
  • Подарить новый веник — к достатку в доме.
  • Ласточка свила гнездо под крышей — к семейному благополучию.

Приметы на удачу

  • Надеть одежду с узорами — к интересным встречам.
  • Первым выйти во двор — весь день будет удачным.
  • Найти первый весенний цветок — к большой радости.

Народные приметы на 23 апреля: Терентий Маревный — традиции, запреты и прогноз погодыФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruНародные приметы на 23 апреля: Терентий Маревный — традиции, запреты и прогноз погоды

Что можно делать 23 апреля

  • Наблюдать за маревами — для предсказания будущего.
  • Начинать посев ранних культур, если земля прогрелась.
  • Собирать первые лекарственные травы — для целебных отваров.
  • Гадать на будущее — по поведению птиц и животных.

Что нельзя делать 23 апреля

  • Смотреть в разбитое зеркало — к семи месяцам неудач.
  • Одалживать хлеб — к уходу благополучия из дома.
  • Оставлять открытые емкости с водой — к потерям.
  • Ругаться при наблюдении марев — к исполнению плохих предзнаменований.

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