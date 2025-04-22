22 апреля в народной традиции носит название «Вадим Ключник» — день, когда особое внимание уделяли родникам и подземным водам. Считалось, что в этот период вода приобретает особую целебную силу.

Погодные приметы 22 апреля

  • Ясное солнце утром — к жаркому и сухому лету.
  • Дождь на Вадима — осень будет ранней и дождливой.
  • Гром гремит — к богатому урожаю зерновых.
  • Ветер с юга — лето придет быстро и будет теплым.
  • Если лягушки громко квакают — скоро потеплеет.
  • Береза распустила листья раньше клена — лето будет засушливым.

Бытовые приметы на 22 апреля

  • Найти ключ — к новым возможностям, но поднимать его нужно, предварительно трижды перекрестившись.
  • Разбить кружку или тарелку — к неожиданным гостям, но осколки нужно сразу вымести за порог.
  • Услышать кукушку — к важным новостям в течение месяца.

Домашние поверья

  • Открыть все краны на минуту — в доме всегда будет вода и достаток.
  • Вымыть полы с добавлением святой воды — защитит дом от ссор.
  • Если кошка спит, свернувшись клубком, — к похолоданию.

Народные приметы на 22 апреля: Вадим Ключник — традиции, запреты и прогноз погодыФото: Shutterstock/FOTODOMНародные приметы на 22 апреля: Вадим Ключник — традиции, запреты и прогноз погоды

Семейные приметы

  • Ребенок умылся родниковой водой — будет здоровым весь год.
  • Подарить близкому серебряную вещь — к долгой дружбе или любви.
  • Если птица постучала в окно — ждите добрых вестей.

Приметы на удачу

  • Надеть что-то новое — весь год будет сопутствовать успех.
  • Переступить порог с левой ноги — день пройдет без проблем.
  • Если первым встречным будет мужчина — к удаче в делах.

Что можно делать 22 апреля

  • Очищать родники — считалось, что это приносит здоровье и благополучие.
  • Набирать воду из источников — ей приписывали целебные свойства.
  • Начинать посадку ранних культур — если земля уже прогрелась.
  • Гадать на будущее по воде — бросали монетку в родник: если пошла ко дну — к прибыли, если осталась на поверхности — к переменам.

Что нельзя делать 22 апреля

  • Одалживать воду или хлеб — иначе благополучие уйдет из дома.
  • Свистеть в доме — может «выпустить» достаток.
  • Оставлять ведро пустым — к недостатку в хозяйстве.
  • Ругаться у воды — может «обидеть» родник и лишить его силы.

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