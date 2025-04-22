22 апреля в народной традиции носит название «Вадим Ключник» — день, когда особое внимание уделяли родникам и подземным водам. Считалось, что в этот период вода приобретает особую целебную силу.
Погодные приметы 22 апреля
- Ясное солнце утром — к жаркому и сухому лету.
- Дождь на Вадима — осень будет ранней и дождливой.
- Гром гремит — к богатому урожаю зерновых.
- Ветер с юга — лето придет быстро и будет теплым.
- Если лягушки громко квакают — скоро потеплеет.
- Береза распустила листья раньше клена — лето будет засушливым.
Бытовые приметы на 22 апреля
- Найти ключ — к новым возможностям, но поднимать его нужно, предварительно трижды перекрестившись.
- Разбить кружку или тарелку — к неожиданным гостям, но осколки нужно сразу вымести за порог.
- Услышать кукушку — к важным новостям в течение месяца.
Домашние поверья
- Открыть все краны на минуту — в доме всегда будет вода и достаток.
- Вымыть полы с добавлением святой воды — защитит дом от ссор.
- Если кошка спит, свернувшись клубком, — к похолоданию.
Семейные приметы
- Ребенок умылся родниковой водой — будет здоровым весь год.
- Подарить близкому серебряную вещь — к долгой дружбе или любви.
- Если птица постучала в окно — ждите добрых вестей.
Приметы на удачу
- Надеть что-то новое — весь год будет сопутствовать успех.
- Переступить порог с левой ноги — день пройдет без проблем.
- Если первым встречным будет мужчина — к удаче в делах.
Что можно делать 22 апреля
- Очищать родники — считалось, что это приносит здоровье и благополучие.
- Набирать воду из источников — ей приписывали целебные свойства.
- Начинать посадку ранних культур — если земля уже прогрелась.
- Гадать на будущее по воде — бросали монетку в родник: если пошла ко дну — к прибыли, если осталась на поверхности — к переменам.
Что нельзя делать 22 апреля
- Одалживать воду или хлеб — иначе благополучие уйдет из дома.
- Свистеть в доме — может «выпустить» достаток.
- Оставлять ведро пустым — к недостатку в хозяйстве.
- Ругаться у воды — может «обидеть» родник и лишить его силы.
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