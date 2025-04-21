21 апреля в народном календаре носит название «Родион Ледолом» — день, когда окончательно тает лед, а весна вступает в свои права. Наши предки не только наблюдали за природой, но и подмечали множество бытовых примет, которые помогали избежать неприятностей и привлекали удачу.
Погодные приметы на 21 апреля
- Солнечное утро — к теплому и урожайному лету.
- Дождь на Родиона — лето будет грибным и дождливым.
- Лед на реке трескается с грохотом — к хорошему клеву рыбы.
- Гром гремит — год будет хлебным.
- Ветер с востока — к затяжным дождям.
- Если береза раньше ольхи лист пустит — лето будет сухим, если наоборот — мокрым.
Бытовые приметы на 21 апреля
- Найти монету на дороге — к неожиданной прибыли, но поднимать ее нужно только правой рукой.
- Если в доме что-то разбилось (особенно стекло или посуда) — к скорым переменам, но нужно сразу аккуратно собрать осколки, чтобы не навлечь ссоры.
- Услышать звон колокольчика (даже вдалеке) — к добрым вестям.
Домашние поверья
- Вымыть окна до полудня — весь год в доме будет свет и порядок.
- Если веник стоит у двери метлой вверх — защищает дом от недобрых гостей.
- Рассыпать соль — к возможному конфликту, но если сразу бросить щепотку правой рукой через левое плечо — беда обойдет стороной.
Семейные приметы
- Если в этот день ребенок первый раз выйдет на улицу босиком — будет здоровым и крепким.
- Подарить близкому человеку что-то красное (ленточку, платок) — к долгой и крепкой любви.
- Если в дом залетела птица — ждите важных новостей, но выпускать ее нужно аккуратно, чтобы не спугнуть удачу.
Приметы на удачу
- Надеть новую вещь (хотя бы взять носовой платок) — весь год будет сопутствовать успех.
- Если в этот день вам улыбнется незнакомец — скоро получите приятный сюрприз.
- Переступить порог дома с правой ноги — день пройдет без проблем.
Что можно делать 21 апреля
- Считалось, что в этот день природа окончательно пробуждается. Поэтому люди в древности в это время начинали пахоту, если земля уже оттаяла.
- Выгоняли скот на пастбище — верили, что трава, выросшая после этого дня, самая полезная.
- Заготавливали березовый сок — он считался целебным.
- Гадали на будущее — по поведению животных и птиц.
Что нельзя делать 21 апреля
- Одалживать деньги — иначе весь год будете в долгах.
- Стричь ногти после заката — к неудачам в делах.
- Шить и вязать — можете «зашить» удачу.
- Оставлять пустые бутылки на столе — к ссорам в семье.