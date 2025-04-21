21 апреля в народном календаре носит название «Родион Ледолом» — день, когда окончательно тает лед, а весна вступает в свои права. Наши предки не только наблюдали за природой, но и подмечали множество бытовых примет, которые помогали избежать неприятностей и привлекали удачу.