21 апреля в народном календаре носит название «Родион Ледолом» — день, когда окончательно тает лед, а весна вступает в свои права. Наши предки не только наблюдали за природой, но и подмечали множество бытовых примет, которые помогали избежать неприятностей и привлекали удачу.

Погодные приметы на 21 апреля

  • Солнечное утро — к теплому и урожайному лету.
  • Дождь на Родиона — лето будет грибным и дождливым.
  • Лед на реке трескается с грохотом — к хорошему клеву рыбы.
  • Гром гремит — год будет хлебным.
  • Ветер с востока — к затяжным дождям.
  • Если береза раньше ольхи лист пустит — лето будет сухим, если наоборот — мокрым.

Бытовые приметы на 21 апреля

  • Найти монету на дороге — к неожиданной прибыли, но поднимать ее нужно только правой рукой.
  • Если в доме что-то разбилось (особенно стекло или посуда) — к скорым переменам, но нужно сразу аккуратно собрать осколки, чтобы не навлечь ссоры.
  • Услышать звон колокольчика (даже вдалеке) — к добрым вестям.

Домашние поверья

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  • Вымыть окна до полудня — весь год в доме будет свет и порядок.
  • Если веник стоит у двери метлой вверх — защищает дом от недобрых гостей.
  • Рассыпать соль — к возможному конфликту, но если сразу бросить щепотку правой рукой через левое плечо — беда обойдет стороной.

Семейные приметы

  • Если в этот день ребенок первый раз выйдет на улицу босиком — будет здоровым и крепким.
  • Подарить близкому человеку что-то красное (ленточку, платок) — к долгой и крепкой любви.
  • Если в дом залетела птица — ждите важных новостей, но выпускать ее нужно аккуратно, чтобы не спугнуть удачу.

Приметы на удачу

  • Надеть новую вещь (хотя бы взять носовой платок) — весь год будет сопутствовать успех.
  • Если в этот день вам улыбнется незнакомец — скоро получите приятный сюрприз.
  • Переступить порог дома с правой ноги — день пройдет без проблем.

Что можно делать 21 апреля

  • Считалось, что в этот день природа окончательно пробуждается. Поэтому люди в древности в это время начинали пахоту, если земля уже оттаяла.
  • Выгоняли скот на пастбище — верили, что трава, выросшая после этого дня, самая полезная.
  • Заготавливали березовый сок — он считался целебным.
  • Гадали на будущее — по поведению животных и птиц.

Что нельзя делать 21 апреля

  • Одалживать деньги — иначе весь год будете в долгах.
  • Стричь ногти после заката — к неудачам в делах.
  • Шить и вязать — можете «зашить» удачу.
  • Оставлять пустые бутылки на столе — к ссорам в семье.