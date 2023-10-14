Осужденный на 12 лет россиянин сбежал из колонии за год до освобождения SHOT: осужденный на 12 лет сбежал из колонии под Тверью за год до освобождения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Осужденный на 12 лет житель Подмосковья сбежал из колонии в Тверской области, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, мужчина отбывал наказание за кражу и незаконное хранение оружия, до выхода на свободу ему оставался год.

В тюрьме поведение 41-летнего заключенного нареканий у руководства не вызывало и его перевели в колонию-поселение во Ржеве. Ему также было разрешено свободно выходить в город. Утром 13 октября во время утренней проверки осужденного не обнаружили. Правоохранители ведут его поиски.

Ранее в Тверской области из колонии-поселения в Бежецке сбежал мужчина, который по приговору суда тоже должен был провести в тюрьме 12 лет, из которых 10 он уже отсидел. Беглецу вынесли приговор в Мурманске в 2013 году. Его обвинили в убийстве человека и отправили в исправительную колонию строгого режима, но позднее за хорошее поведение сделали послабление.

В городе Скопине Рязанской области трое заключенных сбежали из колонии. Они не пришли отметиться после ночной смены. Мужчины отбывали срок за угон автомобилей, уничтожение имущества и транспортное происшествие, в котором пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.