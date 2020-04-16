Примерно 17 тысяч силовиков патрулируют улицы Москвы

Улицы столицы с целью контроля соблюдения режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса патрулируют примерно 17 тысяч силовиков — приблизительно три тысячи сотрудников полиции, три тысячи росгвардейцев и одна тысяча дружинников.
Об этом 16 апреля сообщил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков. По его словам, силовиков на столичных улицах «достаточно много».
Они в ежедневном режиме патрулируют улицы города и составляют протоколы об административных нарушениях, если фиксируют нарушителей режима самоизоляции, — заявил Дачников в эфире телеканала «Россия 24».
Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов в Москве составили 12 тысяч протоколов на 50 миллионов рублей. Все они выписаны за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков.
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