«Пример цинизма»: политолог оценил слова западных СМИ о теракте в «Крокусе» Политолог Корнилов: на Западе проявляют цинизм, говоря о теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Публикация The Times об «отсутствующих» доказательствах того, что террористы из «Крокус Сити Холла» пытались сбежать на Украину — пример невероятного цинизма, заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в своем Telegram-канале. Эксперт напомнил зарубежным аналитикам о существовании географических карт, согласно которым «бандиты ехали по Киевскому шоссе до украинской границы».

А вот вам пример невероятнейшего цинизма от сегодняшней газеты The Times! Статья утверждает, что [президент России Владимир] Путин якобы несправедливо пытается возложить ответственность за теракты в «Крокус Холле» на Запад и Украину <...>. Оказывается, доказательств того, что бандиты ехали по Киевскому шоссе до украинской границы нет! А географические карты на Западе доказательством уже не считаются? — задался вопросом журналист.

Ранее политолог Александр Перенджиев сказал NEWS.ru, что Украина и США никогда не признают свою причастность к теракту в «Крокус Сити Холле». Это серьезно подпортило бы имидж Киеву, которого поддерживает и спонсирует весь Запад, пояснил он.

Перенджиев отметил, что 22 марта российские войска нанесли «удары возмездия» по объектам энергетической инфраструктуры Украины, в результате которых погибли в том числе иностранные наемники. По его словам, из всего этого можно сделать вывод, что заказчиками нападения на «Крокус Сити Холл» были именно США и Украина.