Прилучный не смог назвать причину избиения в калининградском клубе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Павел Прилучный

Актер Павел Прилучный, который является потерпевшим по уголовному делу об избиении в ночном клубе Калининграда в 2020 году, заявил на заседании суда, что во время инцидента был трезв, а также не знает причины нападения на него, передает ТАСС. Артист добавил, что при избиении получил четыре перелома черепа.

Нет, я был трезв, — сказал Прилучный, отвечая на вопрос, употреблял ли он какие-то спиртные или энергетические напитки во время избиения.

Актер добавил, что никаких конфликтов с обвиняемым у него не было, поэтому он не знает, в чем заключалась причина нападения.

Человек абсолютно спокойно себя вел. Для меня это и было самое интересное — за что? — спросил Прилучный.

По словам артиста, нападавшие налетели на него сзади и нанесли около десяти ударов по лицу.

Первый удар был со спины, в затылок, я упал, дальше уже было нанесено порядка десяти ударов, я так понимаю, в лицо. <...> После чего мне были нанесены швы, у меня гематома, которая до сих пор не рассосалась, четыре перелома черепа, — заявил Прилучный.

Ранее калининградский предприниматель Владимир Семенов, владеющий ночным клубом, где произошло избиение Прилучного, рассказал подробности конфликта. По словам бизнесмена, артист решил устроить спарринг в заведении, а когда владелец клуба отказался, Прилучный начал настаивать на тренировочном поединке. В конце концов, бизнесмен предложил артисту надеть перчатки, но последний заявил, что нужно сделать все «как на улице», после чего произошла драка.

Инцидент с участием Прилучного произошел ночью 21 ноября 2020 года в помещении спортивного зала одного из калининградских ночных клубов. По версии следствия, обвиняемый владелец клуба Владимир Семенов умышленно нанес Прилучному, прилетевшему в область из Москвы для участия в съемках фильма, несколько ударов.

Дело в отношении Семенова рассматривается в суде по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека», обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.